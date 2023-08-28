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15:52, 28 августа 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности старых покрашенных батарей

Гендиректор «Главснаб» Васильев: старые покрашенные батареи могут взорваться

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Старые покрашенные батареи отопления в квартире могут привести к взрыву. Об опасности ржавой сантехники россиян предупредил генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев, передает Life.

По словам эксперта, многие верят в надежность чугунных батарей и не меняют их даже после появления ржавчины. Вместо этого их красят свежей краской или закрывают экраном под цвет интерьера. «Все это создает опасность разрыва батарей не только в квартире обладателя старых батарей, но и у соседей», — отметил Васильев.

В итоге ржавчина распространяется по трубам дома и скапливается в некоторых местах. Из-за этого после временного крана может случиться разрыв батареи. Это касается и частных домов, оборудованных котлом. В таких случаях ржавчина попадает в распределительный бак и оседает на нем. Со временем бак засоряется, а трубы и комнатные батареи разрушатся и лопаются.

Чтобы избежать проблем, старые батареи необходимо менять. «Если батарея дала течь, то ее нельзя подремонтировать, ее необходимо заменить. Кроме того, желательно, чтобы в доме были одинаковые батареи: качественные алюминиевые для дома или биметаллические для квартиры. А не так, что в двух комнатах поставили новые батареи, а в другой части дома оставили древние ржавые», — добавил Васильев.

Ранее россиянам назвали способы избежать разрыва батареи в доме. Для этого эксперты посоветовали не перекрывать одновременно оба крана радиатора.

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    Александра Качан
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