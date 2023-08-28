Россиянам назвали способы перестать заедать стресс

Эндокринолог Скрынник: в борьбе с заеданием стресса помогут практики успокоения

Справиться с заеданием стресса помогут проработка триггерных факторов с психологом и практики успокоения, объяснила врач эндокринолог-диетолог Клиники здорового метаболизма CGM Clinic Евгения Скрынник. Некоторые другие способы перестать заедать негативные эмоции она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Скрынник заявила, что, независимо от причин возникновения стресса, реакции на него обычно типовые. Ответ организма на стрессовую ситуацию един: возбуждение симпатической нервной системы, выработка гормонов стресса, ответная реакция психики «бей или беги». По словам врача, в большинстве случаев этих механизмов достаточно, чтобы сохранить равновесие в организме.

При этом, если воздействие триггерного фактора длительное, а ответную реакцию приходится скрывать или подавлять, ресурсы организма постепенно истощаются, продолжила Скрынник. Из-за этого могут возникать расстройства эмоциональной сферы, например, перепады настроения, тревожность, апатия, и соматические патологии в виде нарушений сна, проблем с ЖКТ, набора веса.

Скрынник подчеркнула, что в фазе истощения ресурсов часто наблюдаются низконормальные или запредельно низкие показатели глюкозы крови, что является мощным провокатором аппетита, особенно возрастает желание съесть сладкие и мучные блюда, что и приводит к заеданию стресса.

Как бороться с заеданием стресса

Для начала эндокринолог рекомендовала определить, насколько выражено истощение ресурсов организма. Анализы помогут выявить нехватку гормонов, витаминов, микроэлементов. После этого необходимо провести коррекцию этих дефицитов.

Чтобы избавиться от привычки заедать стресс, надо обязательно постараться удалить триггерный фактор и проработать отношение к этому возбудителю совместно с психотерапевтом. Если фаза стресса перешла в срыв адаптационных механизмов, очень важно вовремя подключить специализированные медикаментозные средства. Поможет в этом психиатр Евгения Скрынник врач эндокринолог-диетолог

Частым первоисточником заедания стресса Скрынник назвала порочные пищевые привычки, сформировавшиеся в детстве. По ее словам, часто, чтобы быстро успокоить ребенка, мать решает его покормить: младенца прикладывает к груди, а ребенку постарше дает сладости. Так формируется очень мощная нейросвязь «когда я испытываю чрезмерные эмоции, я должен поесть, чтобы мне стало легче, спокойнее, веселее».

Для коррекции заедания в этом случае важно запомнить, что не только еда способна повысить нам настроение. Затем нужно составить список из нескольких активностей, которые приносят удовольствие и сделать их частью повседневной жизни. Также необходимо регулярно практиковать медитации и другие практики расслабления, стараться минимум два раза в месяц выходить куда-то с друзьями и близкими Евгения Скрынник врач эндокринолог-диетолог

Помимо этого, Скрынник предложила «очистить» холодильник от всех вредных продуктов, всегда иметь под рукой здоровые перекусы и ежедневно обязательно выходить на прогулку хотя бы на полчаса.

Ранее психолог Марина Кусачева назвала упражнения для обретения спокойствия. Она призвала во время стресса и тревоги представлять себя в приятном месте.