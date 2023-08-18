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15:44, 18 августа 2023Забота о себе

Психолог назвала упражнения для обретения спокойствия

Психолог Кусачева призвала во время стресса представлять себя в приятном месте

Фото: Unsplash

Психолог Марина Кусачева призвала во время стресса и тревоги представлять себя в приятном месте. Это и другие упражнения для обретения спокойствия преподаватель Института прикладной психологии в социальной сфере назвала «Ленте.ру».

Тревога доставляет сильный дискомфорт, констатирует психолог. В тревожном состоянии человек не способен эффективно мыслить, адекватно оценивать ситуацию и рационально действовать. Энергия человека в тревожные моменты растрачивается на проживание негативных мыслей, большинство из которых не имеют основания.

Однако справиться с этим состоянием можно, говорит Кусачева. По ее словам, нужно постараться понять причины тревоги.

Для этого предлагаю практиковать сканирование состояния. Как только вы почувствовали эмоциональный дискомфорт, подавленное настроение, остановите свои мысли и задайте себе вопросы: Что я сейчас чувствую? Как называется моя эмоция? Что случилось недавно, что повлияло на появление этих эмоций?

Марина Кусачевапсихолог

Таким сканированием, по словам психолога, люди помогают себе актуализировать состояние, посмотреть тревоге в глаза. Размышляя, можно найти причину дискомфорта, а после — понять, как с ней справляться.

Если тревога нарастает в ситуациях, на которые невозможно повлиять (неблагоприятные погодные условия, события в мире, поступки других людей), то необходимо пойти по второму направлению — эмоциональному, продолжила психолог. Для этого необходимо выполнять несложные упражнения.

Вспомните место, в котором вы чувствуете себя комфортно, умиротворенно. Представьте себе его в красках: где оно, что в нем находится, что видите вокруг и какие запахи ощущаете. Поместите себя в это место. Что вы делаете? Если необходим кто-то рядом, поместите и его. Побудьте в ресурсном месте столько, сколько нужно, почувствуйте состояние спокойствия

Марина Кусачевапсихолог
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Кусачева рассказала, что «Квадрат дыхания» — известная техника для обретения спокойствия в любом месте. «Начинайте вдыхать на четыре счета, остановитесь на четыре счета, выдыхайте на четыре счета и опять остановитесь на такое же время, — говорит она. — Ваш мозг будет сконцентрирован только на счете, а глубокое дыхание наполнит кислородом и расслабит мышцы, которые обычно зажаты при тревоге».

Ранее психолог Бибигуль Кушалиева назвала способы избежать эмоционального выгорания. Она посоветовала отказаться от перфекционизма.

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    Вера Владзиевская
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