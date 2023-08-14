Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:00, 14 августа 2023Забота о себе

Психолог указала на способы избежать эмоционального выгорания

Нейропсихолог Кушалиева предупредила, что выгорание возникает у перфекционистов

Фото: Vasilis Caravitis / Unsplash

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева предупредила, что у перфекционистов часто возникает эмоциональное выгорание. На способы избежать этого состояния она указала в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, многие считают, что основными причинами эмоционального выгорания являются отсутствие отдыха и длительный стресс. Однако так бывает не всегда, например, выгорание могут вызвать определенные жизненные установки, рассказала Кушалиева. «Если вы руководствуетесь принципом "деньги решают все", готовьтесь к затяжному психологическому дискомфорту. Обычно люди успокаивают себя мыслью, что "сейчас еще немножко поднажму, а потом…" На самом деле они понимают, что никакого "потом" не будет, и следом за только что полученными деньгами сразу же возникнет соблазн заработать еще», — привела пример психолог.

В итоге вы живете на автопилоте, не имея возможности выйти из замкнутого круга. Снизить уровень стресса и умерить денежный аппетит не поможет даже отдых, который некоторых личностей, напротив, введет в состояние дополнительной депрессии из-за отсутствия возможности «срубить деньжат». В результате люди с подобными установками напоминают белок в колесе

Бибигуль Кушалиеванейропсихолог

Также, по словам собеседницы «Ленты.ру», сильнейший психологический дискомфорт испытывают перфекционисты. Любые пустяки и мелочи выводят их из себя.

Гиперответственным и зацикленным на «правильности» людям невозможно представить, что иногда вместо приготовления сложного ужина, состоящего из трех блюд, легче сходить в пиццерию, а генеральную уборку дома лучше перенести на другую неделю, если на работе большой аврал, говорит Кушалиева.

Материалы по теме:
Лучше меньше. Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Как это изменит экономику и жизнь россиян?
Лучше меньше.Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Как это изменит экономику и жизнь россиян?
19 ноября 2021
«Даже сильные люди переживают моменты слабости» Как справиться с тревогой, если теряешь работу? Отвечают психологи
«Даже сильные люди переживают моменты слабости»Как справиться с тревогой, если теряешь работу? Отвечают психологи
14 марта 2022

Избежать эмоционального выгорания можно, получая простые радости от жизни и подпитываясь новыми эмоциями, продолжила психолог.

Если вы разучились радоваться жизни, возможно, в ней просто отсутствуют подходящие поводы для минуток счастья: интересные поездки, общение с новыми людьми, романтические встречи, увлекательное хобби

Бибигуль Кушалиеванейропсихолог

«Нередко эмоциональное выгорание настигает нас из-за отсутствия положительных эмоций и преследует до тех пор, пока мы не научимся "встряхивать" себя, — отметила нейропсихолог. — Снимите с себя гиперответственность, пересмотрите жесткие жизненные установки, и тогда вы забудете про эмоциональное выгорание».

Ранее Бибигуль Кушалиева рассказала, как распознать уловки манипуляторов. Она призвала давать отпор и рассказала, как это делать.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны сообщили о перехвате самолета ВВС Норвегии возле границы России

    В Британии высказались о силе российских «охотников за танками»

    Перечислены удешевляющие внешний вид привычки

    Бывшая жена известного игрока в покер покусала полицейского в Подмосковье

    Боевик «Азова» получил 25 лет колонии за расстрел военнослужащего ДНР

    Стало известно об участии американских военных в неонацистском движении

    В Белоруссии ликвидировали одну из старейших оппозиционных партий

    Россиянин с эпилепсией пережил приступ в горах во время похода и попал на видео

    Раскрыт правильный способ использования маски для волос

    IIHF дисквалифицировала хоккеиста Федотова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости