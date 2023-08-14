Психолог указала на способы избежать эмоционального выгорания

Нейропсихолог Кушалиева предупредила, что выгорание возникает у перфекционистов

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева предупредила, что у перфекционистов часто возникает эмоциональное выгорание. На способы избежать этого состояния она указала в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, многие считают, что основными причинами эмоционального выгорания являются отсутствие отдыха и длительный стресс. Однако так бывает не всегда, например, выгорание могут вызвать определенные жизненные установки, рассказала Кушалиева. «Если вы руководствуетесь принципом "деньги решают все", готовьтесь к затяжному психологическому дискомфорту. Обычно люди успокаивают себя мыслью, что "сейчас еще немножко поднажму, а потом…" На самом деле они понимают, что никакого "потом" не будет, и следом за только что полученными деньгами сразу же возникнет соблазн заработать еще», — привела пример психолог.

В итоге вы живете на автопилоте, не имея возможности выйти из замкнутого круга. Снизить уровень стресса и умерить денежный аппетит не поможет даже отдых, который некоторых личностей, напротив, введет в состояние дополнительной депрессии из-за отсутствия возможности «срубить деньжат». В результате люди с подобными установками напоминают белок в колесе Бибигуль Кушалиева нейропсихолог

Также, по словам собеседницы «Ленты.ру», сильнейший психологический дискомфорт испытывают перфекционисты. Любые пустяки и мелочи выводят их из себя.

Гиперответственным и зацикленным на «правильности» людям невозможно представить, что иногда вместо приготовления сложного ужина, состоящего из трех блюд, легче сходить в пиццерию, а генеральную уборку дома лучше перенести на другую неделю, если на работе большой аврал, говорит Кушалиева.

Избежать эмоционального выгорания можно, получая простые радости от жизни и подпитываясь новыми эмоциями, продолжила психолог.

Если вы разучились радоваться жизни, возможно, в ней просто отсутствуют подходящие поводы для минуток счастья: интересные поездки, общение с новыми людьми, романтические встречи, увлекательное хобби Бибигуль Кушалиева нейропсихолог

«Нередко эмоциональное выгорание настигает нас из-за отсутствия положительных эмоций и преследует до тех пор, пока мы не научимся "встряхивать" себя, — отметила нейропсихолог. — Снимите с себя гиперответственность, пересмотрите жесткие жизненные установки, и тогда вы забудете про эмоциональное выгорание».

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