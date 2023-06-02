Россиянам назвали популярные уловки манипуляторов

Психолог Кушалиева: близкие люди могут пытаться манипулировать, но надо давать им отпор

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала, как манипуляторы ловко пользуются уловками, чтобы заставить людей поступать определенным образом. В беседе с «Лентой.ру» она назвала популярные уловки абьюзеров, призвала не реагировать на них и научила давать отпор.

Психолог предупредила, что манипулировать человеком могут пытаться даже самые близкие люди, но этому надо уметь сопротивляться. Отличить поведение, преследующее целью заставить поступить, как хочет собеседник, просто, говорит Кушалиева. При общении с манипулятором человек испытывает неловкость, стыд, раздражение или навязчивое желание выглядеть хорошо. «Именно это негативное состояние является главной целью манипулятора, так как неуверенный в себе собеседник становится легкой добычей», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Манипуляция, основанная на страхе, является одной из самых распространенных уловок манипуляторов. «Кому ты нужна, кроме меня?», «Только я могу терпеть твой дурацкий характер», «Ты не в том возрасте, чтобы…», — так любят говорить они Бибигуль Кушалиева нейропсихолог

Подобные манипуляции могут быть поданы в качестве шутки или ненароком вылетевшей фразы, но они попадают точно в цель, продолжила Кушалиева. Человек, который слышит такие высказывания постоянно, рискует угодить в плен к манипулятору, внушающему чувство никчемности. Подобные модели поведения, по ее словам, часто используют как партнеры, так и родители, которым по какой-либо причине нравится контролировать выросших детей. Подвергающимся такой манипуляции необходимо раз и навсегда пресекать подобные разговоры ради спасения личной самооценки, настаивает нейропсихолог.

Манипуляция, основанная на оценке, заставляет усомниться в своем профессиональном мастерстве. Именно тогда можно услышать фразы: «У вас отличное портфолио, но почему вы подготовили такой плохой проект?» или «Скажите честно, вам самой нравится этот слоган?» Бибигуль Кушалиева нейропсихолог

Кушалиева отметила, что большинство людей сразу же начнут оправдываться, спасать имидж, что и нужно манипулятору, преследующему вполне конкретную цель: получить что-то необходимое в качестве извинений.

«Войди в мое положение, у меня такой сложный период», «Пожалуйста, подмени меня в последний раз, у меня сильно заболел ребенок», «Если ты не одолжишь мне денег, мне не на что будет купить лекарства». Так звучат фразы основанной на жалости манипуляции, продолжила нейропсихолог.

Большинство из нас являются сочувствующими и милосердными людьми. Да и как отказать несчастному человеку? Противостоять таким манипуляциям сложно потому, что мы не хотим выглядеть монстрами в глазах коллег, друзей или соседей. Однако даже в такой сложной ситуации важно не поддаваться эмоциям и попробовать обсудить другие варианты Бибигуль Кушалиева нейропсихолог

Во время манипуляции, основанной на стыде, ответственность пытаются переложить на чужие плечи («Не стыдно вести себя подобным образом?», «Не стыдно работать за гроши?»), предупредила Кушалиева.

Она добавила, что лучшим решением при такой психологической атаке будут невозмутимость и подчеркнутая вежливость: «Я не сказала ничего обидного, что могло бы тебя задеть» или «Меня полностью устраивает собственный доход».

Манипуляция на чувстве значимости может заставить человека поступить определенным образом. Манипулятор играет на самооценке собеседника, повышая или понижая ее. Яркие примеры техники в действии: «Как же мне с тобой повезло, ведь ты решился купить тот дорогущий тур!» или «Ты будешь жалко выглядеть, если не разберешься с этой ситуацией» Бибигуль Кушалиева нейропсихолог

В этом случае манипулятор откровенно играет на чувстве значимости человека, намеренно возводя его в статус «того, кто может себе это позволить» либо принижая его до «неудачника». «Если вы понимаете, что вас пытаются подцепить на крючок, но не можете найти в себе силы переломить ситуацию или сразу отказать, берите тайм-аут, ссылаясь на необходимость хорошенько все обдумать», — посоветовала напоследок Кушалиева.

Ранее Бибигуль Кушалиева назвала причины постоянной усталости. Среди прочих она перечислила анемию и диабет.

