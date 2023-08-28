Чехов: российские военные сорвали атаки ВСУ под Старомайорным и Приютным в ДНР

Российские военные сорвали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Старомайорным и Приютным в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь группировки «Восток» Олег Чехов в Telegram-канале Минобороны РФ.

Также артиллерийским огнем пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Урожайного, уничтожены минометный расчет и опорный пункт противника».

Кроме того, огнем артиллерии ликвидированы опорные пункты ВСУ в Старомайорском и севернее Новомайорского, склад боеприпасов в северо-востоке от Никольского и инженерная машина разграждения в районе Новодаровки. Чехов рассказал также об успехах в Урожайном, Максимовке и Равнополе.

По словам представителя группировки, за сутки боев были уничтожены две гаубицы Д-30 ВСУ, одна самоходная артиллерийская установка «Паладин» и две самоходки «Краб» и один танк ВСУ.

Ранее в августе сообщалось, что бойцы группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии уничтожили склад боеприпасов ВСУ, опорный пункт противника и автомобиль с украинскими военными в районе населенного пункта Урожайное.

