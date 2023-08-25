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05:21, 25 августа 2023Россия

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов в ДНР

Военные РФ уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов в районе Урожайного

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Бойцы группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), опорный пункт противника и автомобиль с украинскими военными в районе населенного пункта Урожайное. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Поражены два пункта временной дислокации ВСУ, уничтожен склад боеприпасов, опорный пункт, поражены скопления живой силы. Ударным БПЛА уничтожен БТР с пехотой ВСУ», — уточнил он.

Чехов отметил, что военные группировки войск «Восток» регулярно проявляют мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач.

24 августа сообщалось, что российская армия на южнодонецком направлении отразила атаку Вооруженных сил Украины в населенном пункте Приютное Запорожской области. В ведомстве уточнили, что в подавлении противника приняли участие подразделения группировки войск «Восток», авиация и артиллерия.

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    Марина Совина
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