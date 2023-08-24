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13:05, 24 августа 2023Россия

Российская армия отразила атаку ВСУ в Приютном

Минобороны: российская армия отразила атаку ВСУ в Приютном Запорожской области
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российская армия на южнодонецком направлении отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Приютное Запорожской области. Об этом в четверг, 24 августа, заявили журналистам в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в подавлении противника приняли участие подразделения группировки войск «Восток», авиация и артиллерия.

На том же направлении удалось нанести поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и совхоза «Октябрь» Донецкой народной республики (ДНР), отметили в Минобороны.

В результате боев на южнодонецком направлении было ликвидировано до 230 украинских военных. Противник потерял также два бронетранспортера, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», указал представитель ведомства в ходе брифинга.

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Ранее российское оборонное ведомство доложило о сорванной попытке украинской стороны провести разведку боем в Запорожской области.

Тогда же в районе донецкого населенного пункта Урожайное была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

8 августа Минобороны России отчиталось об отражении трех атак штурмовых бригад ВСУ в ДНР.

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    Анна Щербакова
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