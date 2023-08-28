Названы возможные сроки расширения ЕС

FT: глава Евросовета Мишель заявит о расширении ЕС к 2030 году

Глава Евросовета Шарль Мишель заявит о возможном расширении Европейского Союза (ЕС) к 2030 году на открытии XVIII Международного стратегического форума в Словении. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на проект речи европейского чиновника.

«Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель (...) мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — приводит газета слова из проекта речи.

Отмечается, что с соответствующее заявление Мишеля о сроках будет адресовано представителям Албании, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Северной Македонии, Сербии, Черногории. На данный момент эти страны являются наиболее возможными кандидатами на вступление в объединение.

Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский назвал срок получения страной статуса кандидата в члены объединения. По его оценкам, это может случится к концу 2023 года.