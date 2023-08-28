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17:39, 28 августа 2023Моя страна

В Великом Новгороде стартовал фестиваль «Новые имена»

Школа-фестиваль «Новые имена» стартовала в Великом Новгороде 28 августа
Денис Мацуев

Денис Мацуев. Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Великом Новгороде в понедельник, 28 августа, стартовала школа-фестиваль «Новые имена» под руководством народного артиста России Дениса Мацуева. Как уточняет со ссылкой на региональный Минкульт «Интерфакс», в рамках мероприятия запланирован концерт лауреатов Международного юношеского конкурса пианистов имени Рахманинова.

В пресс-службе ведомства указали, что в детской музыкальной школе имени Сергея Рахманинова с 28 августа проводятся мастер-классы по игре на фортепиано, скрипке, аккордеоне и баяне.

«Обучение проведут члены экспертного совета Фонда "Новые имена": доцент Российской академии музыки Мария Власова, доценты Московской консерватории Даниил Копылов и Анна Янчишина», — добавили в министерстве, рассказывая о фестивале.

Согласно программе мероприятия, во вторник, 29 августа, планируется концерт лауреатов Международного юношеского конкурса пианистов имени Рахманинова. А 29 августа гости и жители города смогут послушать Российский национальный оркестр, который выступит с программой «И классика, и джаз».

Отмечается, что школа-фестиваль приурочена к 150-летию со дня рождения Рахманинова, который, согласно документам, появился на свет 1 апреля 1873 года под новгородским городом Старая Русса.

Ранее стало известно, что в Казани на территории Казанского кремля в День города и республики 30 августа пройдет фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест».

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    Варвара Кошечкина
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