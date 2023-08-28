В Казани состоится фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест»

В Казани на территории Казанского кремля в День города и республики 30 августа пройдет фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест». Об этом сообщается на сайте минмолодежи Татарстана.

На фестивале выступят молодые татарстанские музыканты, будут работать ярмарки мастеров и пройдут модные показы национальной татарской одежды.

Так, во дворе Присутственных мест гостей ждут выступления артистов творческого объединения Yummy Music: Azat Gilmetdin, лаборатория qaynar, фолк-группа Juna, рок-группа Gauga. Концерт посвящением выдающемуся татарскому певцу Ильхаму Шакирову от группы Yummy Music Band, при участии Алины Шарипжановой, Артура Исламова, Эльзы Заяри, Ильгиза Шайхразиева и Эльвиры Мифтаховой. Там же в этот день пройдет модный показ с участием татарстанских мастеров, в чьих работах отражается национальная идентичность.

На сцене Пушечного двора выступят известные и начинающие татарские поп-артисты: Марат Яруллин, Ильшат Сафин, рэпер Шакур, Артур Исламов, Анастасия Макарова, блогер Раиль Арсланов («Хижина музыканта»), «Дышать», Лилиана Газизова, Айрат Хайруллин, АлияНур, Yatmas Dusai и Said Olur.

Для детей будет работать специальная площадка, на которой в том числе будут проходить спектакли.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах 30 августа пройдет фестиваль цветов «Акварель — 2023». В программу войдут выставка объемных цветочных композиций, фестиваль народных художественных промыслов и ярмарка. В этот же день пройдет празднование Дня Республики Татарстан.