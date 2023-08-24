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19:19, 24 августа 2023Моя страна

В Набережных Челнах пройдет фестиваль цветов

В Набережных Челнах 30 августа состоится фестиваль цветов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Набережных Челнах на проспекте Хасана Туфана пройдет фестиваль цветов «Акварель — 2023». Об этом сообщает «КП-Казань».

Мероприятие состоится 30 августа и начнется в 10:00. Программа праздника включает не только выставку объемных цветочных композиций, но и фестиваль народных художественных промыслов «Город мастеров», а также ярмарку цветов.

Отмечается, что в этот же день в городе будут отмечать День Республики Татарстан. В честь праздника на ипподроме пройдут скачки, а также соревнования по национальной борьбе корэш.

Основная праздничная концертная программа пройдет на майдане парка «Прибрежный». Перед гостями праздника выступят Филюс Кагиров, «Хор Турецкого» и МОТ.

Ранее сообщалось, что в Бугульме, Республика Татарстан, в один день пройдут мероприятия в честь сразу трех праздников: Дня республики, Дня города и Дня нефтяника. Отмечается, что 30 августа Бугульме исполняется 242 года.

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    Алиса Удовик
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