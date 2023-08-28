Сильный пожар в жилой застройке под Москвой сняли на видео

В жилом доме в подмосковном Красногорске начался сильный пожар

Сильный пожар в подмосковном Красногорске сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден столб густого черного дыма среди жилой застройки.

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. По информации Telegram-канала Mashа, пожар начался в одной из квартир на последнем этаже четырехэтажного дома. Затем огонь распространился и охватил всю крышу здания.

Жильцов эвакуируют, на место ЧП выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье. При проверке специалисты заключили, что на складе в коробках на стеллажах горят товары Ozon. Пожар локализовали на площади 500 квадратных метров.