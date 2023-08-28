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18:08, 28 августа 2023Из жизни

Бывшая администратор отеля объявила себя марокканской принцессой и пошла в суд

70-летняя израильтянка назвала себя незаконнорожденной дочерью короля Марокко
Хасан II

Хасан II. Фото: Keystone / Getty Images

Пожилая израильтянка объявила, что она марокканская принцесса и начала судебный процесс с целью подтвердить свое происхождение. Об этом сообщает Daily Mail.

70-летняя Джейн Бензакен, гражданка Израиля и Бельгии и бывшая администратор отеля, недавно назвала себя незаконнорожденной дочерью покойного Хассана II, бывшего короля Марокко. По словам Безанкен, ее мать Фреха Безанкен познакомилась с будущим королем в 17 лет, когда работала ассистенткой в одном из магазинов Касабланки. Вскоре после встречи у них начался роман, который длился с 1951 по 1953 годы. Джейн Безанкен, родившуюся в результате их любовной связи, увезли из Марокко в Бельгию в раннем детстве и отдали там в приемную семью. Она впервые услышала о своем королевском происхождении от бабушки, которая тоже переехала в Бельгию и рассказывала девочке о визитах принца Хассана, приезжавшего в их дом на роскошных автомобилях, чтобы передать еду и деньги.

В 18 лет Безанкен уехала в Израиль и до кончины Хассана II в 1999 году отказывалась погружаться в прошлое семьи. Однако после ее интерес к тайне собственного рождения начал расти. Женщина сделала несколько ДНК-тестов, которые показали, в частности, что она не является дочерью бельгийца Рауля Джоссарта, который указан в ее свидетельстве о рождении в качестве отца. Теперь Безанкен просит членов Марокканской королевской семьи тоже сдать ДНК-тесты, чтобы ее могли официально признать дочерью покойного короля.

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Чтобы доказать в суде, что она принцесса, Безанкен наняла бельгийского юриста Марка Уйттендэля. До этого Уйттендэль выиграл дело бельгийской принцессы Дельфины, которая была незаконнорожденной дочерью короля Альберта II. Суд вынудил монарха сдать ДНК-тест, который подтвердил родство.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон приходится дальней родственницей своему мужу, принцу Уильяму. Супругов можно считать дальними кузенами.

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    Антонина Черташ
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