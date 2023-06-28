Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:23, 28 июня 2023Из жизни

Кейт Миддлтон оказалась родственницей принца Уильяма

Daily Mai: принц Уильям и Кейт Миддлтон оказались дальними родственниками

Фото: Daniel Leal / WPA Pool / Getty Images

Кейт Миддлтон приходится дальней родственницей своему мужу, принцу Уильяму. Об этом сообщает Daily Mail.

Некоторое время назад стало известно, что предки принцессы Уэльской Кэтрин работали в угольных шахтах на севере Англии. Этими шахтами владела семья Боуз-Лайонс, к которой принадлежала покойная королева-мать, супруга Георга IV. Выяснилось, что и жена принца Уильяма происходит из того же рода, однако она оказалась потомком менее удачливой ветви, члены которой из владельцев со временем превратились в шахтеров. Таким образом, Кейт Миддлтон и королеву-мать можно назвать родственниками, а значит, кровные узы связывают ее и с сыном короля Великобритании Карла III.

Материалы по теме:
Когда Гарри встретил Меган Нарушил ли принц королевские традиции, заведя роман с актрисой-мулаткой
Когда Гарри встретил МеганНарушил ли принц королевские традиции, заведя роман с актрисой-мулаткой
12 ноября 2016
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021

Землевладелец XVI века сэр Уильям Блэкистон был хозяином крупного поместья Гибсайд, которое однажды изобразил на одной из своих картин Уильям Тернер. Его старший сын Ральф унаследовал поместье, а младшему, Николасу, достались несколько угольных шахт. Впоследствии одна из внучек Ральфа стала одной из самых богатых женщин в королевстве, а потомки Николаса, прожив XVII век в роскоши, со временем обеднели, а потом и вовсе потеряли статус, когда один из его праправнуков не смог оставить наследника мужского пола.

Кейт Миддлтон принадлежит к линии Николаса, в то время как королева-мать, будучи потомком сэра Ральфа, родилась в одной из самых состоятельных семей Великобритании.

Ранее сообщалось, что после коронации отца принц Уильям начал думать о своей будущей коронации и о том, как он сможет сделать ее более актуальной. Наследник британского престола планирует нечто более современное и простое по сравнению с коронацией Карла III, которая состоялась 6 мая 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости
    В СНБО Украины заявили о невозможности быстрого контрнаступления
    Определены столичные районы с самым дешевым вторичным жильем
    Блогерша раскрыла простой способ носить пижаму вместо повседневной одежды
    Названы категории россиян с ростом максимального размера пособий в полтора раза
    Леса Амазонки пострадали из-за наркомафии
    Nokia представила смартфон для самостоятельного ремонта
    Лжесотрудники ФСБ убедили москвичку уехать в село из-за несуществующего долга
    Лавров обсудил с послами G20 предстоящий саммит в Нью-Дели
    Врач перечислил пять частых ошибок при оказании первой помощи
    Кейт Миддлтон оказалась родственницей принца Уильяма
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.