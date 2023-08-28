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02:36, 28 августа 2023Экономика

Долг Google перед Россией превысил 20 миллиардов рублей

Задолжавшую более 20,1 млрд рублей Google хотят признать банкротом в России

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

К концу августа сумма задолженности российского отделения Google перед кредиторами превысила 20,1 миллиарда рублей. В отношении офиса Google уже применили процедуру наблюдения, и теперь финансировавшие ее компании хотят ходатайствовать о ее банкротстве, передает ТАСС.

Сумма требований кредиторов к организации — 97,2 процента от общей от общей суммы. При этом дебиторская задолженность российского филиала составляет уже более 27 миллиардов рублей. Сотрудникам компания должна 271,2 миллиона рублей, долг по обязательным платежам составил 85,7 миллиона рублей.

В мае 2022 года российское отделение Google приняла решение начать процедуру банкротства. В пресс-релизе компании назвали причину: арест банковского счета «Google Россия», который сделал невозможным выполнение финансовых обязательств

Ранее озвучили сумму сотового ретейлера «Связной», который самостоятельно объявил себя банкротом. Она составила более 53,6 миллиарда рублей.

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    Александра Синицына
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