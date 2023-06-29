Названа сумма долгов обанкротившегося «Связного»

Суд заявил о долгах «Связного» перед кредиторами на 53,7 миллиарда рублей

Обязательства перед кредиторами российского сотового ретейлера «Связной», в отношении которого по его собственному заявлению начата процедура банкротства, составляют более 53,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.

«Согласно представленным документам, общий размер кредиторской задолженности… по требованиям кредиторов, в том числе споры с которыми рассматриваются судом, составляет 53 656 815 146 рублей, по обязательным платежам — 197 959 220 рублей», — цитирует агентство судебный акт.

Там же говорится, что «Связной» располагает имуществом на сумму около 66,7 миллиарда рублей, из которых более 28,3 миллиарда составляет дебиторская задолженность. С учетом этого арбитраж согласился с доводами о наличии у ООО «Сеть Связной» признаков банкротства.

4 марта заявление о банкротстве «Связного» подал мордовский предприниматель Петр Колотилин, которому сеть задолжала арендную плату. Спустя три дня, 7 марта, ретейлер сам потребовал признать себя банкротом. Позднее производство по заявлению Колотилина было прекращено.

На заседании 27 июня суд ввел в отношении сети процедуру наблюдения и назначил ее временным управляющим Антона Сычева из союза арбитражных управляющих «Авангард».

Сеть «Связной» насчитывает более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах России. Дело о ее банкротстве по существу суд рассмотрит 5 декабря.