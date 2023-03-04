Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:32, 4 марта 2023Экономика

Суд зарегистрировал заявление о банкротстве сети «Связной»

Московский арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве сети «Связной»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Московский арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве сети «Связной». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

По данным агентства, заявление было подано 3 марта. При этом его рассмотрение еще не начиналось.

Уточняется, что заявление о банкротстве ретейлера «Связной» подал мордовский предприниматель Петр Колотилин. «Связной» снимал помещение бизнесмена под торговую точку, но задолжал арендную плату.

При этом, как сообщали «Ведомости»14 февраля, ретейлер «Связной» сам обращался с заявлением о банкротстве. В 2022-м компания столкнулась с десятками миллиардных исков от кредиторов и контрагентов.

Ранее стало известно, что за 2022 год число судебных банкротств в России выросло в полтора раза (плюс 44,2 процента) — процедуру прошли 278,1 тысячи граждан физлиц и индивидуальных предпринимателей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В США признали шаткое положение ВСУ в Артемовске
В Курской области рассказали о помощи в укреплении безопасности региона
Экс-разведчик США заявил о последовательной позиции Путина по Украине
Мощная звуковая волна испугала жителей британских городов
Психолог раскрыла три способа справиться с перееданием
В Испании арестовали обокравших беженцев граждан Украины и России
Американка после операции потеряла голос и стала говорить с русским акцентом
Байден подошел к журналистам, помолчал, ушел и попал на видео
«Спартак» прокомментировал отказ помочь с предоставлением гражданства Промесу
Отсутствие громких заявлений по итогам встречи Шольца и Байдена объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.