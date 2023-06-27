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19:08, 27 июня 2023Экономика

Суд начал процедуру банкротства сети «Связной»

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства сотового ретейлера «Связной»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы 27 июня приступил к первому этапу процедуры банкротства российского сотового ретейлера «Связной», сообщает РИА Новости. По собственному заявлению сети, в ее отношении введена процедура наблюдения.

В суде пояснили, что такое обращение было мотивировано тем, что обязательства должника превышают его активы в несколько раз. Помимо этого, стало известно о подаче компанией заявления об обеспечительных мерах в виде ареста собственного имущества. Однако на заседании 27 июня его не рассматривали. Временным управляющим был утвержден Антон Сычев из союза арбитражных управляющих «Авангард».

4 марта в тот же суд заявление о банкротстве «Связного» подал мордовский предприниматель Петр Колотилин, которому сеть задолжала арендную плату. Спустя три дня, 7 марта, ретейлер сам потребовал признать себя банкротом. Позднее производство по заявлению Колотилина было прекращено.

Сеть «Связной» насчитывает более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах России. Как пишут «Ведомости», в 2021 году при обороте в 105 миллиардов рублей кредиторская задолженность компании составляла чуть более половины этой суммы, около 54 миллиардов рублей, а в следующем году «Связной» столкнулся с десятками крупных исков от кредиторов и контрагентов.

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    Дмитрий Воронин
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