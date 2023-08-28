Квартира россиянина сгорела после визита мастера по холодильникам

Квартира жителя Владивостока загорелась после визита мастера по холодильникам

Житель Владивостока лишился квартиры после визита мастера по холодильникам. Несмотря на произведенный ремонт, холодильник загорелся, передает Telegram-канал dpskontrol_125rus.

Инцидент случился в понедельник, 28 августа. По предварительным данным, возгорание в квартире на первом этаже жилого здания по адресу улица Морозова, 7 произошло спустя два дня после вызова специалиста.

В сети появились кадры пожара. На видео сотрудник экстренной службы с помощью стремянки тушит огонь шлангом через окно. Пламя охватило все помещение целиком. Очевидцы отмечают, что после ликвидации пожара «от квартиры ничего не осталось». Информация о пострадавших не уточняется.

Ранее в августе квартира в Ижевске загорелась из-за Wi-Fi-роутера. Предполагается, что в устройстве произошло короткое замыкание проводов. Жилье сильно пострадало, но частично осталось целым. Огонь повредил вещи собственников квартиры и внутреннюю отделку на площади 10 квадратных метров. В МЧС Удмуртии не сообщили о пострадавших.