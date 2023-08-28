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14:10, 28 августа 2023Среда обитания

Квартира россиянина сгорела после визита мастера по холодильникам

Квартира жителя Владивостока загорелась после визита мастера по холодильникам
СюжетПожар в Ижевске

Фото: Виктор Жданов / Коммерсантъ

Житель Владивостока лишился квартиры после визита мастера по холодильникам. Несмотря на произведенный ремонт, холодильник загорелся, передает Telegram-канал dpskontrol_125rus.

Инцидент случился в понедельник, 28 августа. По предварительным данным, возгорание в квартире на первом этаже жилого здания по адресу улица Морозова, 7 произошло спустя два дня после вызова специалиста.

В сети появились кадры пожара. На видео сотрудник экстренной службы с помощью стремянки тушит огонь шлангом через окно. Пламя охватило все помещение целиком. Очевидцы отмечают, что после ликвидации пожара «от квартиры ничего не осталось». Информация о пострадавших не уточняется.

Ранее в августе квартира в Ижевске загорелась из-за Wi-Fi-роутера. Предполагается, что в устройстве произошло короткое замыкание проводов. Жилье сильно пострадало, но частично осталось целым. Огонь повредил вещи собственников квартиры и внутреннюю отделку на площади 10 квадратных метров. В МЧС Удмуртии не сообщили о пострадавших.

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    Александра Качан
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