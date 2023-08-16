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19:20, 16 августа 2023Среда обитания

Квартира в российском городе сгорела из-за Wi-Fi-роутера

KP.RU: квартира в Ижевске загорелась из-за замыкания в Wi-Fi-роутере

Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom

Из-за замыкания в Wi-Fi-роутере одна из квартир в Ижевске частично сгорела. На происшествие в российском городе обратила внимание газета KP.RU.

Пожар случился в 18:30 во вторник, 15 августа, в пятиэтажном доме на улице Ворошилова. По предварительным данным, в роутере произошло короткое замыкание проводов, вызвавшее возгорание. Огонь повредил вещи собственников квартиры и внутреннюю отделку на площади 10 квадратных метров.

В МЧС Удмуртии не сообщили о пострадавших. При этом сотрудники министерства назвали происшествие одним из самых серьезных из четырех пожаров, зафиксированных в регионе за последние сутки.

В июле двухкомнатная квартира в Уфе загорелась из-за зарядки для телефона, оставленной в розетке. Во время пожара самостоятельно эвакуировались шесть жильцов, включая одного ребенка. Еще четырех человек спасли прибывшие на место сотрудники экстренных служб. Огонь удалось потушить в течение 15 минут. В ликвидации возгорания участвовали 11 пожарных и четыре единицы техники.

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    Александра Качан
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