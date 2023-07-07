Квартира в российском городе сгорела из-за зарядки для телефона

Квартира в Уфе загорелась из-за оставленной в розетке зарядки для телефона

В Уфе из-за оставленной в розетке зарядки для телефона сгорела двухкомнатная квартира. О происшествии в российском городе сообщает «Комсомольская правда».

Квартира находится на четвертом этаже жилого дома на улице Первомайская. Во время пожара самостоятельного эвакуировались шесть жильцов, в том числе ребенок. Еще четырех человек спасли прибывшие на место сотрудники экстренных служб.

В МЧС Башкирии заявили, что огонь удалось ликвидировать в течение 15 минут. В тушении участвовали 11 пожарных и четыре единицы техники. Отмечается, что квартира, в которой произошел пожар, сильно пострадала. Дознаватель МЧС занялся расследованием.

Ранее дом жительницы графства Вустершир в Британии сгорел из-за неоригинальной зарядки для смартфона. Устройство загорелось на втором этаже здания, в спальне старшей дочери владелицы. Пожарные прибыли в считаные минуты, однако огонь успел уничтожить дом с тремя жилыми помещениями почти полностью. Тушение пожара заняло около часа.