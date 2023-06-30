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18:31, 30 июня 2023Среда обитания

Дом матери-одиночки сгорел из-за зарядки для iPhone

Daily Mail: дом жительницы Британии сгорел из-за неоригинальной зарядки для смартфона

Фото: Unsplash

Дом матери-одиночки, 55-летней жительницы английского графства Вустершир Эммы Флаэрти сгорел из-за неоригинальной зарядки для смартфона. Об этом сообщает Daily Mail.

«Это было зарядное устройство для iPhone, которое я купила то ли на Amazon, то ли в газетном киоске», — рассказала жительница Великобритании. По словам Флаэрти, устройство загорелось на втором этаже дома, в спальне ее старшей дочери, 15-летней Хлои. Девочка в этот момент спала.

Женщина почувствовала запах гари, разбудила дочь и сказала ей выйти из дома, а затем вывела из помещения девочку-инвалида, 12-летнюю Лолу. Несмотря на то что пожарные прибыли в считаные минуты, огонь уничтожил дом с тремя спальнями почти полностью. На тушение пожара потребовался час.

Ранее в Москве в душевой кабине чуть не сгорел мастер по ремонту. Инцидент произошел в доме на улице Первомайской. Хозяйка одной из квартир вызвала ремонтника, чтобы тот устранил протечку из-за нарушенной гидроизоляции. Мастер случайно пролил растворитель, когда просушивал короб строительным феном. Жидкость воспламенилась, мужчина получил ожоги головы, лица и шеи, а также отравился продуктами горения и угарным газом.

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    Мария Черкасова
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