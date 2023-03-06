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17:20, 6 марта 2023Среда обитания

Россиянин чуть не сгорел заживо во время ремонта

В Москве мастер чуть не сгорел заживо, ремонтируя душевую кабину

Фото: KrimKate / Shutterstock / Fotodom

В Москве мастер по ремонту чуть не согрел заживо во время ремонта душевой кабины. Как сообщает «Московский комсомолец», это произошло в начале марта в жилом доме на улице Первомайская.

Ремонтника вызвала хозяйка одной из квартир. Она попросила мужчину устранить протечку из-за нарушенной гидроизоляции в душевой кабине. Мастер просушивал короб строительным феном и случайно пролил растворитель. От волны горячего воздуха жидкость воспламенилась. Огонь удалось сбить, однако мужчина все равно получил ожоги головы, лица и шеи. Кроме того, он отравился продуктами горения и угарным газом. Мастера доставили в реанимацию.

Несколько лет назад по вине сотрудника «Сахоблгаза» произошел пожар в одной из квартир города Оха (Сахалинская область). Тогда мастер пришел проверить исправность приборов, а начавшийся пожар, как рассказала хозяйка квартиры, быстро потушил «с помощью кастрюли только что сваренного борща».

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Платон Щукин
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