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02:00, 28 августа 2023Из жизни

Модель снялась в порно под дождем во время урагана и поделилась впечатлениями

Daily Star: модель из США снялась в порно под дождем во время урагана

Фото: @camistrella

В США актриса фильмов для взрослых сняла порно во время урагана и удивилась страху сограждан перед стихией. Об этом сообщает Daily Star.

Модель по имени Ками Стрелла и ее партнер записали ролик, в котором занимаются сексом во дворе дома под проливным дождем. В названии видео, которые было выложено на одном из соответствующих сайтов, говорится, что его сняли во время урагана Хилари, который бушевал над Калифорнией с 16 по 21 августа. Оно было записано сразу же после того, как президент США Джо Байден обратился к жителям с просьбой «отнестись к природной опасности со всей ответственностью».

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Порномодель поделилась впечатлениями от съемок в экстремальных условиях в социальных сетях. «Было так забавно наблюдать, как все в Лос-Анджелесе сходят с ума из-за какого-то дождичка», — написала Ками Стрелла. Она добавила, что они с партнером «извлекли из происходившего выгоду и классно провели время».

Она также объявила, что ее порноролик ничуть не хуже сцены с поцелуем под дождем из фильма «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рейчел Макадамс.

Ранее сообщалось, что порномодели из Великобритании понадобилась помощь спасателей после фотосессии на пляже. Когда женщина закончила съемку, она поняла, что начался прилив.

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    Никита Савин
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