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07:41, 28 августа 2023Экономика

Товарооборот между Россией и Индией вырос

Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос втрое

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам первого полугодия товарооборот России и Индии вырос в 2,9 раза — до 33,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные индийского министерства торговли и промышленности, передает РИА Новости.

Уточняется, что импорт Индией российских товаров вырос в три раза — до 31,5 миллиарда долларов. Объем импорта нефти и нефтепродуктов вырос в 4,4 раза — до 25,2 миллиарда долларов. Помимо этого, в 1,4 раза вырос импорт удобрений из России — до 1,3 миллиарда долларов.

В свою очередь, поставки в Россию продукции из Индии выросли в 1,7 раза — до 1,9 миллиарда долларов. Закупки лекарств увеличились на 4,5 процента — до 184 миллионов долларов. Также резко увеличились поставки табака — в 3 раза, ракообразных — в 2,4 раза.

Ранее стало известно, что Индия впервые за четыре года закупила у России урановую руду — в июне страна получила партию в 118 тонн на сумму 13,5 миллиона долларов.

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    Юлия Мискевич
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