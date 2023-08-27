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14:28, 27 августа 2023Экономика

Индия впервые за четыре года закупила у России ядерное топливо

Индия получила первую с 2019 года партию урановой руды из России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Индия впервые за четыре года закупила у России ядерное топливо — в июне страна получила партию в 118 тонн урановой руды на сумму 13,5 миллиона долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

Предыдущая поставка, которая состоялась в 2019 году, была на 1,77 тысячи тонн урана на сумму 101,6 миллиона долларов.

Ранее в августе агентство сообщало, что США нарастили закупки урана у России в 2,2 раза в первой половине 2023 года. Американские покупатели получили из России 416 тонн урана, что стало максимальным объемом с 2005 года. Россия поставляет в США только топливо с обогащением по 235U, которое является главной статьей закупок ядерного топлива США.

Российский «Росатом» является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, обеспечивая потребности почти четверти из 92 ядерных реакторов США и десятки других установок по всей Европе и Азии.

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    Софья Ермакова
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