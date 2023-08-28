«Вечерняя Москва»: россиянам отсоветовали брать ипотеку

После увеличения ключевой ставки Центробанком (ЦБ) и повышения ставок по ипотеке на 1,5-3 процента брать жилищный кредит не стоит. Делать это россиянам отсоветовали опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты рынка.

На данный момент известно, что на прошедшей неделе ставки по ипотеке подняли многие российские банки. При этом их представители подчеркнули, что условия по ранее одобренным заявкам под меньший процент будут сохранены, однако получить кредит удастся лишь в ближайшие несколько недель.

По словам финансового аналитика Артема Извольского, из-за того, что сейчас средняя ставка по ипотеке для покупки вторичного жилья достаточно высока, размер ежемесячного платежа по такому кредиту станет больше. В свою очередь, из этого следует, что одобрять заявки на оформление ипотеки станут реже, а также то, что многие из тех, кому дадут жилищный кредит, не станут его брать, ожидая снижения ставки.

Вместо того чтобы брать ипотеку сейчас, тем, кто не нуждается в срочном улучшении жилищных условий, Извольский посоветовал накапливать свои сбережения, поскольку положить рубли в банк в настоящее время можно под 11-12 и более процентов годовых. Благодаря этому удастся увеличить сумму первого взноса: чем он выше, тем меньше в дальнейшем будет размер ежемесячного платежа.

В будущем эксперты ожидают стабилизацию или небольшое снижение стоимости жилья после того, как спрос на недвижимость также станет ниже на фоне высоких ставок по жилищным кредитам. «Как только инфляция снизится, Центробанк России снизит ключевую ставку, а ипотека подешевеет. Думаю, это произойдет в ближайший год. А пока — просто копите деньги на депозите», — рекомендовал Извольский.

В августе стало известно, что ставку по льготным ипотечным программам после поднятия ключевой ставки сохранят на уровне восьми процентов.