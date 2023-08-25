Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
06:49, 25 августа 2023Среда обитания

В России сохранят ставку по льготной ипотеке

«Известия»: ставку по льготным ипотечным программам сохранят
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ставку по льготным ипотечным программам, после поднятия ключевой ставки, сохранят на уровне 8 процентов. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

По словам главы отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберта Короева, повышение ключевой в августе было вынужденной мерой для поддержания финансовой стабильности на фоне роста инфляционных ожиданий и волатильности курса рубля.

Однако отмечается, что резкое ужесточение монетарной политики — это временная мера и в будущем ставку понизят.

В августе эксперт аналитического центра «Банки.ру» Инна Солдатенкова предрекла проценту по ипотеке рост до 17-18 процентов годовых после повышения ключевой ставки Центробанком.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о нейтрализации 42 беспилотников в Крыму

    Зеленскому посоветовали забыть о Крыме

    Россельхознадзор усилил контроль качества рыбы из Японии

    Российские производители попросили чаще менять цены

    Порномодель рассказала о безумном сексе с полицейским

    Мужчина заподозрил жену в измене из-за эротического белья в мусорном баке

    В России сохранят ставку по льготной ипотеке

    ВСУ применили фосфор на запорожском направлении

    Губернатор Калужской области прокомментировал атаку ВСУ ракетой С-200

    Байден опубликовал ироничный пост в соцсетях во время ареста Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости