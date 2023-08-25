В России сохранят ставку по льготной ипотеке
«Известия»: ставку по льготным ипотечным программам сохранятСюжетЛьготная ипотека:
Ставку по льготным ипотечным программам, после поднятия ключевой ставки, сохранят на уровне 8 процентов. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.
По словам главы отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберта Короева, повышение ключевой в августе было вынужденной мерой для поддержания финансовой стабильности на фоне роста инфляционных ожиданий и волатильности курса рубля.
Однако отмечается, что резкое ужесточение монетарной политики — это временная мера и в будущем ставку понизят.
В августе эксперт аналитического центра «Банки.ру» Инна Солдатенкова предрекла проценту по ипотеке рост до 17-18 процентов годовых после повышения ключевой ставки Центробанком.