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15:16, 28 августа 2023Путешествия

Россияне застряли в 50-километровых пробках в Краснодарском крае

В Краснодарском крае возникли 50-километровые пробки на трассах к Черному морю

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские туристы застряли в 50-километровых пробках в Краснодарском крае в понедельник, 28 августа. Об этом пишет «Блокнот».

Массовый затор на дорогах возник на трассах М-4 «Дон» и А-147, ведущих к Черному морю. «Пока масса туристов со всей России покидают курорты, другие едут занимать освободившиеся места», — пишет издание.

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По его данным, огромные очереди из машин в регионе фиксируются еще с пятницы, 25 августа. «Это при том, что в субботу доехать до курортов можно было практически без пробок, — говорится в сообщении. — Сегодня пробки тянутся вдоль всего Черноморского побережья, начиная от Сочи».

Уточняется, что самые протяженные из них образовались между поселком Молдаванское и городом Горячий Ключ.

Ранее в августе переполненные пляжи Анапы сняли на видео и описали фразой «не отдых, а дурдом». На кадрах, распространенных в сети, видно, что все лежачие места заняты, поэтому некоторым отдыхающим приходится загорать, стоя в воде под раскаленным солнцем.

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    Фариза Бацазова
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