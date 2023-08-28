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11:25, 28 августа 2023Ценности

Раскрыты три безвкусные вещи в гардеробе на осень 2023 года

Фото: Pablo Cuadra / Getty Images

Блогерша Амира Бессетт раскрыла три вещи в осеннем гардеробе, которые выглядят безвкусно. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 500 тысяч подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом amira.bessette назвала неподходящую для предстоящего сезона модель обуви. Так, она призвала отказаться от уггов и выбрать коричневые кожаные ботинки для верховой езды.

Помимо этого, в список неактуальных для осени 2023 года вещей юзерша внесла укороченную куртку-пуховик. Вместо этого женщина обратила внимание пользователей сети на стеганое пальто.

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В заключение Бессет посоветовала носить шарфы нейтральных оттенков. В свою очередь, аксессуары крупной вязки и ярких оттенков, по ее словам, лучше отложить в шкаф.

В июле стилистка назвала безвкусной самую популярную обувь. Эксперт по этикету Антония Хайэм выделила туфли на прозрачных каблуках. По ее словам, несмотря на то, что данную обувь любят носить многие знаменитости, она визуально удешевляет образ.

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    Екатерина Ештокина
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