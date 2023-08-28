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20:13, 28 августа 2023Путешествия

У летевшего из Стамбула россиянина изъяли швейцарские часы за миллионы рублей

ФТС: таможенники в Шереметьево изъяли у россиянина часы за 4,5 миллиона рублей

Фото: Федеральная таможенная служба

Сотрудники таможни в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у прилетевшего из Стамбула россиянина швейцарские часы за 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что дорогостоящий аксессуар был обнаружен, когда мужчина проходил через «зеленый коридор». Он объяснил, что приобрел часы марки Audemars Piguet в Лондоне за 42 тысячи фунтов стерлингов. При этом задержанный заверил, что не знал о необходимости декларировать товар.

«Таможенная экспертиза установила, что корпус часов изготовлен из керамики и золота 750 пробы, а с лицевой и оборотной стороны покрыт сапфировым стеклом с двусторонним антибликовым покрытием», — говорится в сообщении ведомства.

Против россиянина могут возбудить уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров») УК РФ.

В ноябре россиянка незаконно ввезла из Турции шампанское стоимостью свыше 520 тысяч рублей и попалась таможенникам в Шереметьево. В ходе досмотра багажа сотрудники аэропорта обнаружили у 38-летней пассажирки рейса Даламан — Москва десять бутылок элитного алкогольного напитка Louis Roederer Champagne Cristal.

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    Зарина Дзагоева
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