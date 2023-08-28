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20:01, 28 августа 2023Мир

Норвегия займется координацией украинских союзников

Норвегия будет координировать украинских союзников в сфере оборонных материалов

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Норвегия будет координировать украинских союзников в сфере предоставления оборонных материалов. Об этом сказано на сайте правительства страны.

Там напомнили, что в марте 2023 года Норвегия заключила с Украиной соглашение о поддержке в сфере предоставления оборонных материалов и развития оборонной промышленности. «Норвегия также будет возглавлять работу на стратегическом уровне в НАТО, которая координирует усилия в связи с развитием работы по оборонным материалам между странами-союзниками и Украиной», — сказано в сообщении.

«В сфере оборонных закупок в Украине есть серьезные проблемы с коррупцией. С тех пор как НАТО обратилась к Норвегии за помощью в 2014 году, мы поддерживали Украину, внося изменения в законы, правила и процедуры», — отметил министр обороны Бьерн Арильд Грам.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил, что США пришлось свернуть деятельность биологических программ на Украине. Теперь Вашингтон перенес активность на пространство СНГ.

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    Александр Слабиев
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