В Совбезе заявили о переносе биопрограмм США с Украины в страны СНГ

Шевцов: США после Украины активизировали военно-биологические работы в СНГ

США пришлось свернуть деятельность биологических программ на Украине, теперь они перенесли активность на пространство СНГ. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов в интервью «Российской газете».

Он указал, что Соединенные Штаты ведут разработки биологическое оружия, в том числе «нацеленного на определенные этнические группы». Шевцов добавил, что Вашингтон пытается перенести биопрограммы и в другие страны, наладить контроль за биологическими исследованиями, собрать коллекции биоматериалов и опасных патогенов.

Между тем проводимая Россией разъяснительная работа об опасности военно-биологических программ США привела к тому, что Вашингтон вынужденно маскирует направленность проектов.

Ранее посольство России в Соединенных Штатах заявило, что США игнорируют претензии касательно нарушений обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия. В диппредставительстве отметили, что Россия неоднократно указывала на нарушения.

В мае Минобороны России сообщало, что Вашингтон занимается разработкой биологического оружия на территории Украины. Отмечалось, что научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида уже исследовал кровь украинских бойцов на устойчивость к антибиотикам.

