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15:16, 28 августа 2023Россия

Россиянин пронес на встречу с сенатором муляж гранаты

В Севастополе лесничий пронес на встречу с сенатором муляж гранаты для проверки

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Севастополе мужчина пронес на встречу с сенатором Екатериной Алтабаевой и замгубернатора Александром Кулагиным муляж гранаты, чтобы «проверить охрану». Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Крым ДТП ЧП».

По сведениям канала, 49-летнего участкового по охране леса в Мекензиевых горах пригласили на прием граждан, чтобы обсудить льготы для участников спецоперации. Беседа шла мирно, однако в какой-то момент лесничий достал муляж гранаты Ф-1.

Позже мужчина пояснил, что ничего дурного не планировал. Таким нестандартным способом он хотел испытать сотрудников службы охраны. По его мнению, сотрудники справились плохо.

Мужчину попросили явиться в полицию для получения разъяснений по ситуации. В прошлом россиянин был судим за хранение и сбыт оружия.

В июле сообщалось, что житель Гусь-Хрустального Владимирской области с муляжом гранаты из мыла ограбил магазин, взяв деньги и шоколад.

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    Анна Щербакова
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