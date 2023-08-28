Россиянин пронес на встречу с сенатором муляж гранаты

В Севастополе лесничий пронес на встречу с сенатором муляж гранаты для проверки

В Севастополе мужчина пронес на встречу с сенатором Екатериной Алтабаевой и замгубернатора Александром Кулагиным муляж гранаты, чтобы «проверить охрану». Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Крым ДТП ЧП».

По сведениям канала, 49-летнего участкового по охране леса в Мекензиевых горах пригласили на прием граждан, чтобы обсудить льготы для участников спецоперации. Беседа шла мирно, однако в какой-то момент лесничий достал муляж гранаты Ф-1.

Позже мужчина пояснил, что ничего дурного не планировал. Таким нестандартным способом он хотел испытать сотрудников службы охраны. По его мнению, сотрудники справились плохо.

Мужчину попросили явиться в полицию для получения разъяснений по ситуации. В прошлом россиянин был судим за хранение и сбыт оружия.

В июле сообщалось, что житель Гусь-Хрустального Владимирской области с муляжом гранаты из мыла ограбил магазин, взяв деньги и шоколад.