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11:14, 14 июля 2023Силовые структуры

Вежливый россиянин с муляжом гранаты из мыла ограбил магазин и попал на видео

Житель Гусь-Хрустального с муляжом гранаты из мыла ограбил магазин, взяв деньги и шоколад

В Гусь-Хрустальном полиция задержала 51-летнего местного жителя, ограбившего магазин с использованием муляжа гранаты, сделанного им из куска хозяйственного мыла. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России и предоставили запись ограбления с камеры видеонаблюдения.

На кадрах виден мужчина, который вежливо просит продавщицу выдать наличность из кассы и шоколадку с орешками.

После совершения преступления правоохранители по горячим следам вышли на след подозреваемого. Он похитил 18 тысяч рублей.

После задержания выяснилось, что мужчина ограбил магазин под воздействием алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Он заключен под стражу. Большую часть украденных денег изъяли у него полицейские.

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    Любовь Ширижик
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