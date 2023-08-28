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16:58, 28 августа 2023Наука и техника

В Windows 11 оказалось невозможно настроить браузер по умолчанию

В Windows 11 не нашли возможности поменять Edge на другой браузер

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Пользователи Windows 11 не нашли функции, с помощью которой можно настроить стороннюю программу в качестве браузера по умолчанию. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты медиа изучили сборку Windows 11 23531, которая вышла для разработчиков и энтузиастов. Специалисты подчеркнули, что Microsoft фактически не смогла исправить старую особенность своей ОС, которая не позволяет назначить стороннюю программу в качестве браузера по умолчанию.

Авторы заявили, что в ОС от Microsoft можно выбрать сторонний браузер в качестве основного, однако системные ссылки все равно будут открываться во встроенном Edge. Полностью отказаться от фирменного браузера могут только пользователи стран, входящих в Европейскую экономическую зону (EEA) — для потребителей из других регионов эта возможность отсутствует.

Журналисты портала подчеркнули, что Microsoft подвергалась критике за открытие системных ссылок в Edge и игнорирование настроек по умолчанию еще несколько лет назад. Так, осенью 2021 года на данную особенность Windows 10 обращали внимание энтузиасты.

В конце августа журналисты издания Windows Latest рассказали, что встроенный в ОС Windows браузер начал определять установочный файл конкурентного Google Chrome в качестве вируса. На основании этого факта Microsoft обвинили в недобросовестной конкуренции.

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    Андрей Ставицкий
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