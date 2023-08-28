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13:47, 28 августа 2023Среда обитания

Стас Пьеха назвал Москву центром мира

Певец Стас Пьеха назвал Москву центром мира

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский певец Стас Пьеха отметил, что считает Москву центром мира. Такое мнение он выразил в интервью журналу WomanHit.

По словам артиста, столица является очень продвинутым и классным городом. Он также назвал Москву идеальным местом для жизни. «Мне кажется, что Москва — это центр мира. Здесь есть все, что нужно: люди, компании, ментальности на любой вкус, можно поесть в любое время суток. Это классный, очень продвинутый город. В Москве тот, кто ищет, тот всегда найдет то, чего не найдет в другом городе», — убежден Пьеха. Он добавил, что, возможно, с годами у него появится понимание того, что можно жить где-то, кроме российской столицы, однако пока не представляет никакого другого города для жизни.

При этом Пьеха подчеркнул, что любит и Москву, и Петербург, где провел детство, одинаково, и сравнивать чувства к ним невозможно. «С Питером у меня связаны самые яркие воспоминания. У меня было "гопническое" детство — чердаки, подвалы, я знал коды от многих подъездов во всех районах, мы искали какую-то мебель во дворах, организовывали сквоты, однажды скрутили со старых аттракционов Бабу-Ягу и принесли в подвал, где сделали с ней инсталляцию», — рассказал певец.

В августе известная российская актриса Елена Морозова отметила, что в последнее время центр Москвы стал больше похож на Европу благодаря большей неспешности.

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    Полина Кислицына
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