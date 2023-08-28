Российская актриса описала жизнь в Европе

Актриса Елена Морозова рассказала о темпе жизни в Европе

Известная российская актриса Елена Морозова рассказала, что, приезжая в европейские города, меняет темп существования. Жизнь в Европе она описала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора актрису спросили, в чем, по ее мнению, состоит преимущество российской столицы перед Нью-Йорком, Берлином и Парижем. Морозова отметила, что у жителей Москвы иные выражения лиц и темп жизни.

«Когда я приезжаю в Европу, у меня всегда появляются полуулыбка и неспешность. Если кто-то хочет меня обогнать, я притормаживаю и пропускаю человека. Если кто-то меня нечаянно заденет, он всегда извинится, глядя мне в глаза, а не в сторону. Хотя люди везде бывают разные. Сейчас центр Москвы все-таки стал больше похож на Европу. Он стал более неспешным», — сказала Морозова.

Ранее российский актер, один из основателей комического театра «Квартет И» Камиль Ларин рассказал, что Москва отличается от других мировых столиц особым колоритом.