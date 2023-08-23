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09:30, 23 августа 2023Среда обитания

Звезда «О чем говорят мужчины» назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Актер Камиль Ларин рассказал, что Москва отличается особым колоритом

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российский актер, один из основателей комического театра «Квартет И» Камиль Ларин рассказал, что Москва отличается от других мировых столиц особым колоритом. Преимущество российского города перед Нью-Йорком и Берлином звезда коллектива назвал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

По словам актера, Москва дает иное ощущение, так как люди там кажутся более понятными. «В Москве присутствует свой колорит, люди свои. Как бы тебе ни улыбались за границей, здесь люди понятные и с ними приходится жить. Это наша родина. За границей ты все равно в гостях», — сказал Ларин.

Актер также заявил, что жители разных городов отличаются друг от друга, в том числе темпом жизни. Однако это, по мнению Ларина, делает жизнь интереснее.

Ранее известный актер Николай Фоменко сравнил Москву с Нью-Йорком. По его словам, столица России является ее лицом, в то время как «Большое яблоко» выполняет ту же функцию глобально.

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    Нина Ташевская
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