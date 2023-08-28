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11:37, 28 августа 2023Силовые структуры

Полковника ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку за обстрел Донецка

Суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку за обстрел Донецка

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к пожизненному сроку командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Дмитрия Храпача за обстрел Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП) России.

Храпач признан виновным по пунктам «е», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы»), части 3 статьи 30, пунктам «а», «е», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы»), части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

30 декабря 2022 года ночью военный в Константиновке обстрелял Киевский район из РСЗО, чтобы уничтожить социальную инфраструктур и устрашить не поддерживающих украинскую власть граждан. Шесть ракет попали в гостиницу «Виктория». Это привело к гибели 42-летнего сотрудника военных следственных органов. Отмечается, что мирные граждане не пострадали.

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    Екатерина Власова
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