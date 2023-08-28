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07:16, 28 августа 2023Мир

Названа новая причина неудачного контрнаступления Украины

Forbes: российские планирующие бомбы стали причиной провала контрнаступления ВСУ

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие боеприпасы стали самым большим страхом украинских военных, пишет издание Forbes.

«Растущая опасность, исходящая от российских планирующих бомб, помогает объяснить, почему контрнаступление, по мнению некоторых наблюдателей, продвигается медленно», — объяснили журналисты.

Как сказано в статье, бойцы ВСУ продвинулись за все время наступательных действий менее чем на десять миль. У России есть преимущество, которое состоит в том, что у планирующих бомб, изготовленных вручную, низкая цена.

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    Марина Совина
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