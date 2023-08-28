Глава ДНР обвинил Украину в недоговороспособности

Глава ДНР Пушилин обвинил Киев в недоговороспособности по теме обмена пленными

Украина недоговороспособна даже в вопросе обмена пленными, отчего этот процесс идет тяжело, рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова передает РИА Новости.

«Мы имеем дело с таким противником, который недоговороспособен даже в таких чувствительных моментах, как обмен пленными, здесь переговорный процесс по обмену пленными происходит в очень затруднительных и очень непростых условиях», — сказал глава ДНР.

Он отметил, что сейчас в украинском плену находятся как минимум 270 военнослужащих Российской армии из ДНР, принимаются меры по их освобождению.

Ранее Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России улучшили позиции на авдеевском направлении. По его словам, в результате боевых действий были верифицированы «серьезные потери противника в живой силе».

