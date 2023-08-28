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10:10, 28 августа 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об улучшении позиций на авдеевском направлении

Пушилин сообщил, что ВС России улучшили позиции на авдеевском направлении в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России улучшили позиции на авдеевском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Авдеевское направление — наши подразделения имели определенный успех. Расширили серую зону, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки», — сказал он.

По словам Пушилина, в результате боевых действий были верифицированы «серьезные потери противника в живой силе».

Ранее стало известно, что Российская армия сорвала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Старомайорным и Приютным в ДНР и огнем артиллерии пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе Урожайного.

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    Алевтина Запольская
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