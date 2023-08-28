В ДНР сообщили об улучшении позиций на авдеевском направлении
Пушилин сообщил, что ВС России улучшили позиции на авдеевском направлении в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России улучшили позиции на авдеевском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.
«Авдеевское направление — наши подразделения имели определенный успех. Расширили серую зону, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки», — сказал он.
По словам Пушилина, в результате боевых действий были верифицированы «серьезные потери противника в живой силе».
Ранее стало известно, что Российская армия сорвала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Старомайорным и Приютным в ДНР и огнем артиллерии пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе Урожайного.
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