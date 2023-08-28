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17:33, 28 августа 2023Путешествия

В Европе трое туристов накачали девушку наркотиками и изнасиловали

Daily Mail: трое туристов изнасиловали молодую британку в отеле на Майорке

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR / Unsplash

Трех британцев арестовали по подозрению в изнасиловании туристки в Магалуфе, Майорка. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Молодая девушка из Великобритании обратилась в полицию европейского курорта утром в пятницу, 25 августа. Пострадавшая сообщила, что накануне вечером познакомилась с тремя мужчинами в отеле. По словам туристки, они накачали ее наркотиками, а затем изнасиловали.

Полиции удалось задержать подозреваемых на следующий день в аэропорту Пальмы, когда они готовились улететь на родину. Известно, что это трое британских граждан в возрасте около 20 лет. Их отправили под арест, а затем — в суд.

Ранее групповое изнасилование произошло в другом отеле Майорки. Пятеро туристов из Франции и один швейцарец надругались над 18-летней британкой.

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    Мария Борисова
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