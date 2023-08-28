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15:54, 28 августа 2023Мир

В МИД Чехии назвали Китай системным врагом

Глава МИД Чехии: Китай становится системным врагом из-за позиции по Тайваню и РФ

Фото: Bart Biesemans / Reuters

МИД Чехии работает на ревизией отношений с КНР из-за позиции Пекина по Тайваню и России. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский, передает РИА Новости.

По словам главы МИД, Китай становится «системным врагом» из-за укрепления сотрудничества с РФ. «Мы должны ясно сказать, что растущая агрессивность и самоуверенность Пекина представляют для нас угрозу и приносят риски. Речь идет непосредственно о союзе с Россией, а в будущем это может быть и попытка объединения с Тайванем силовым путем, что окажет разрушительное экономическое воздействие на Европу», — сказал Липавский.

За последние несколько лет Китай значительно нарастил долю в суммарном импорте Евросоюза (ЕС). С 2020 по 2022 год зависимость от Пекина увеличилась максимальными за последнее десятилетие темпами, считают аналитики Кельнского института экономики (German Economic Institute, IW).

Наибольший рост доли китайского импорта был зафиксирован в сегменте высокотехнологичной продукции. На этом фоне увеличилась конкуренция Пекина с крупнейшим экспортером ЕС — Германией. Зависимость от Китая растет даже в секторе машиностроения, где позиции ФРГ были традиционно сильны.

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    Виктория Кондратьева
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