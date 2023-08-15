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18:51, 15 августа 2023Экономика

В Европе заявили о растущей зависимости от Китая

IW: Китай значительно нарастил долю в суммарном импорте Евросоюза

Фото: Ken Ishii / Reuters

За последние несколько лет Китай значительно нарастил долю в суммарном импорте Евросоюза (ЕС). С 2020 по 2022 год зависимость от Пекина увеличилась максимальными за последнее десятилетие темпами, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на исследование аналитиков Кельнского института экономики (German Economic Institute, IW).

Наибольший рост доли китайского импорта был зафиксирован в сегменте высокотехнологичной продукции. На этом фоне увеличилась конкуренция Пекина с крупнейшим экспортером ЕС — Германией. Зависимость от Китая растет даже в секторе машиностроения, где позиции ФРГ были традиционно сильны. В итоге в течение последних 18 лет (с 2005 года) доля Германии в суммарном импорте ЕС стабильно снижалась, а конкуренция со стороны КНР, напротив, усиливалась.

Проблем немецкой промышленности добавляет рост цен на энергоносители, в то время как китайские власти активно помогали собственным экспортерам преодолеть сложившиеся трудности. Под угрозой сокращения экспорта оказался ряд немецких энергоемких отраслей, включая химическую промышленность, посетовал один из авторов исследования Юрген Маттес.

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За последнее время Китай нарастил уровень конкуренции на рынке электромобилей, в результате чего сейчас увеличивает свое присутствие на европейском рынке. Наращиванию доли Пекина в этом сегменте способствует политика энергетического перехода ЕС, одной их целей которой является достижение планки в 30 миллионов экологически чистых авто к 2030 году.

В некоторых отраслях Китай и вовсе опередил Германию на европейском рынке сбыта. Речь идет, например, о сегменте электротехнической продукции. На этом фоне доля ФРГ в суммарном импорте ЕС за последнее время стала все больше сокращаться. «Германия, похоже, не справляется с моделью промышленного экспорта», — заключается в докладе.

В конце июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о решении властей Германии выделить 20 миллиардов евро на поддержку производства полупроводников ради снижения зависимости от поставок высокотехнологичной продукции из азиатских стран, включая Китай. Денежные средства распределят между немецкими и международными компаниями к 2027 году. В общей сложности на трансформацию экономики ФРГ правительство планирует выделить 180 миллиардов евро.

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    Анатолий Акулов
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