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16:13, 24 июля 2023Экономика

Германия выделит десятки миллиардов евро для снижения «китайских» рисков

Bloomberg: власти Германии выделят 20 млрд евро на поддержку производства полупроводников

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Власти Германии выделят 20 миллиардов евро на поддержку производства полупроводников и снижение рисков, связанных с поставками высокотехнологичной продукции из азиатских стран. Средства распределят между немецкими и международными компаниями к 2027 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что субсидии будут привлечены из специального правительственного Фонда климата и трансформации (KTF). Изначально его создали для инвестирования в декарбонизацию экономики, однако позже функционал фонда расширили. В настоящее время ведутся переговоры о выделении 180 миллиардов евро на трансформацию экономики. Одним из главных пунктов программы должно стать укрепление суверенитета в области высокотехнологичной продукции.

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Правительство уже согласилось выделить 10 миллиардов евро на строительство нового завода американской компании Intel и находится в процессе согласования выделения еще около 7 миллиардов евро в виде субсидий другим гигантам индустрии, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing и немецкую Infineon Technologies. Не менее трех миллиардов государство направит на реализацию других отраслевых проектов. Это необходимо для снижения растущей зависимости от поставок из Азии после логистических сбоев из-за пандемии коронавируса и усиления геополитической напряженности.

О необходимости снижения «китайских» рисков власти Германии заявляли еще в середине июля. Тогда в МИД ФРГ представили доклад, в котором призвали местные компании в срочном порядке сократить риски, связанные с Китаем. Как указали в ведомстве, крупнейшей экономике Европы следует укрепить суверенитет в таких секторах, как медицинские технологии, лекарственные препараты и добыча редкоземельных элементов.

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    Анатолий Акулов
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