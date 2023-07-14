Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:01, 14 июля 2023Экономика

Крупнейшая экономика Европы призвала снизить «китайские» риски

В МИД ФРГ призвали компании из Германии снизить экономические риски в отношениях с Китаем

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Власти Германии призвали компании страны в срочном порядке сократить риски, связанные с Китаем. При этом Берлину и Пекину не следует разделять две экономики, сообщает CNBC со ссылкой на соответствующий доклад Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ.

Для Германии Китай по-прежнему остается важным торговым и экономическим партнером. При этом за последнее время между странами заметно усилилась конкуренция, что в итоге привело к «системному соперничеству». В планы властей ФРГ не входит создание барьеров на пути экономического развития Китая, однако конкуренция должна основываться на «справедливых» правилах, говорится в докладе.

Материалы по теме:
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023

Стратегия экономического протекционизма властей азиатской страны сделала глобальные производственные цепочки более зависимыми от действий Китая. Политика КНР по изменению существующего международного порядка все больше подрывает европейскую и глобальную систему безопасности. На этом фоне Германии (крупнейшей экономике Европы) следует нарастить производственный суверенитет в таких секторах, как медицинские технологии, лекарственные препараты и редкоземельные элементы, снизив зависимость от китайских поставок, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о решении властей Китая ввести ограничения на вывоз из страны галлия и германия. По разным оценкам, на долю Пекина приходится от 60 до 85 процентов глобального рынка редкоземельных металлов. С 1 августа поставщикам из КНР придется отчитываться в местном министерстве торговли, в каких целях планируется использование материалов. В ведомстве объяснили меру необходимостью защитой национальной безопасности и интересов.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США

    Женщина раскрыла нелицеприятную правду о шопинге в секонд-хенде

    Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла подробности съемок новых выпусков

    В ЛНР рассказали о существенных потерях ВСУ на артемовском направлении

    Костомаров сделал новое обращение к поклонникам

    В Европе поспорили из-за замороженных активов России

    Стала известна степень готовности строящейся станции «Аэропорт Внуково»

    На Украине назвали контрнаступление «не таким уж быстрым»

    В суде зачитали слова наместника Киево-Печерской лавры о «маразматиках» в США

    В США заявили о раскрытии Россией планов Польши и Литвы по аннексии Львова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости