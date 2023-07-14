Крупнейшая экономика Европы призвала снизить «китайские» риски

В МИД ФРГ призвали компании из Германии снизить экономические риски в отношениях с Китаем

Власти Германии призвали компании страны в срочном порядке сократить риски, связанные с Китаем. При этом Берлину и Пекину не следует разделять две экономики, сообщает CNBC со ссылкой на соответствующий доклад Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ.

Для Германии Китай по-прежнему остается важным торговым и экономическим партнером. При этом за последнее время между странами заметно усилилась конкуренция, что в итоге привело к «системному соперничеству». В планы властей ФРГ не входит создание барьеров на пути экономического развития Китая, однако конкуренция должна основываться на «справедливых» правилах, говорится в докладе.

Стратегия экономического протекционизма властей азиатской страны сделала глобальные производственные цепочки более зависимыми от действий Китая. Политика КНР по изменению существующего международного порядка все больше подрывает европейскую и глобальную систему безопасности. На этом фоне Германии (крупнейшей экономике Европы) следует нарастить производственный суверенитет в таких секторах, как медицинские технологии, лекарственные препараты и редкоземельные элементы, снизив зависимость от китайских поставок, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о решении властей Китая ввести ограничения на вывоз из страны галлия и германия. По разным оценкам, на долю Пекина приходится от 60 до 85 процентов глобального рынка редкоземельных металлов. С 1 августа поставщикам из КНР придется отчитываться в местном министерстве торговли, в каких целях планируется использование материалов. В ведомстве объяснили меру необходимостью защитой национальной безопасности и интересов.