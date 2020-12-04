Европа захотела увидеть на своих дорогах десятки миллионов электрокаров

Европейская комиссия стремится к тому, чтобы к 2030 году на дорогах региона было как минимум 30 миллионов электромобилей, пишет Bloomberg.

Цель включена в проект стратегического развития. В настоящее время в Европе эксплуатируется около 1,4 миллиона электрокаров. Эксперты прогнозируют, что к 2028 году на дорогах появятся десятки миллионов (около 28) экологичных машин. Самолеты и суда с нулевым уровнем выбросов тоже должны быть «готовы к выходу на рынок» к 2035 году.

ЕС хочет ужесточить свою цель по снижению вредных выбросов до 2030 года по крайней мере до 55 процентов к концу следующего десятилетия по сравнению с уровнем 1990 года. Повышение этой цели с существующих 40 процентов является ключевым элементом европейского «зеленого курса» и потребует дополнительных расходов, пишет издание.

Власти Франции решили субсидировать покупку электрокаров. Они будут доплачивать по тысяче евро тем, кто приобретет подержанные электромобили. На покупку нового кара власти выделяют семь тысяч евро.